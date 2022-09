Dva zaměstnanci školy dostali výpověď kvůli „lajku“ pod karikaturou ředitelky. Ta si stěžuje na kyberšikanu

Petra Nosková a Tomáš Chalupa zůstanou na Střední škole umění a designu v Brně už jen do konce října, kdy jim vyprší výpovědní lhůta. Jde o trest za to, že „olajkovali“ karikaturu ředitelky na profilu, který už je zrušený. „Byl jsem informován, že jsem někde něco lajkoval. Zjistil jsem, že stačí dvakrát kliknout za sebe a je tam lajk,“ komentoval Chalupa, který pracuje jako správce IT.

Výpovědi má ČT k dispozici. Píše se v nich, že profil znevažoval a zesměšňoval ředitelku školy, a zaměstnanci nejen že nezasáhli, ale obsah de facto schvalovali. „Ve svém volnu jsem tento profil sledovala,“ řekla k tomu učitelka Nosková.

Ředitelka Petra Černínová ale profil nevnímá jako soukromou aktivitu a mluví o kyberšikaně s tím, že autor do aktivit zatahoval i studenty. „Že zaměstnanec školy nesplní svou povinnost, to znamená, že to neohlásí vedení školy, nezakročí, to vnímám jako vážné profesní pochybení,“ komentovala.

Kyberšikana nebo jenom legrace?

Školu zřizuje Jihomoravský kraj, náměstek zodpovědný za školství Jiří Nantl (ODS) chce, aby si ředitelka s propuštěnými zaměstnanci ještě promluvila. „Za mě ,lajkování‘ v pořádku není, zda to stačí na výpověď, to je podle mě na posouzení kontextu,“ sdělil.