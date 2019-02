Slovní útoky, fyzické násilí i kyberšikana. Projekt Nenech to být eviduje už tři tisíce podnětů

Na vlastní kůži zažil v dětství šikanu například současný ředitel Masarykovy základní školy v pražských Klánovicích Michal Černý. Osobní zkušenost mu teď v práci pomáhá rozpoznat šikanované děti.

„Vidíte, že jsou děti, které se o přestávce neustále zdržují na chodbách a do třídy jdou až po zvonění, nebo dokonce až s učitelem,“ vysvětlil. Poslední případ šikany přitom podle Černého ve škole vyřešili před měsícem. „Holčička dostávala SMS typu, kdy se konečně zabiješ,“ popsal Černý.

Klánovická škola se spolu s dalšími třinácti sty zařízeními zapojila do projektu Nenech to být, v rámci kterého je možné šikanu anonymně nahlásit. „Čím dál častěji zjišťujeme, že na spoustě škol není nikdo, kdo by tušil, jak s šikanou pracovat a jak k těm dětem přistupovat,“ uvedl spoluzakladatel projektu Jan Sláma.