Praha vypíše tendr na rekonstrukci náměstí Jiřího z Poděbrad. Podobu dostavby Vítězného určí mezinárodní soutěž

Zohledněny jsou potřeby Prahy 6

Příjem žádostí by podle harmonogramu, který je součástí schváleného dokumentu, měl skončit letos zhruba v polovině září. Následně se uskuteční několik workshopů a zájemci budou průběžně podávat své návrhy. Porota nejdříve vybere šest až deset uchazečů na základě přihlášky do soutěže. Vybrané týmy připraví koncept a poté architektonický návrh zástavby. Následně do druhého kola postoupí tři až pět ze soutěžících vybraných v prvním kole. Finální návrh by měl být znám příští rok v červnu.

Všichni budou muset respektovat ve svých návrzích původní urbanistickou koncepci náměstí z roku 1924 navrženou architektem Antonínem Engelem. V podmínkách soutěže pak jsou kromě jiného zohledněny potřeby Prahy 6 na doplnění chybějící občanské vybavenosti a služeb. Dodrženy budou muset být také podmínky památkářů.

Vítěze soutěže vybere porota, kde zasednou architekti a urbanisté. Své zástupce v porotě budou mít firmy Penta Real Estate a Sekyra Group, VŠCHT a pražský magistrát. Šestou městskou část bude zastupovat místostarosta Jakub Stárek (ODS), rozhodli v pondělí zastupitelé.

Konsorcium developerů koupilo pozemky o rozloze 20 122 metrů čtverečních, tedy převážnou část zastavitelné plochy v takzvaném čtvrtém kvadrantu Vítězného náměstí mezi ulicemi Evropská a Jugoslávských partyzánů, zhruba za miliardu korun v listopadu roku 2021. Ředitel komerční výstavby Penty Real Estate Pavel Streblov tehdy avizoval, že by měla vzniknout polyfunkční zástavba, jejíž realizaci developeři předpokládají do roku 2028. VŠCHT prodala pozemky developerům s tím, že za získané peníze postaví novou univerzitní budovu s výukovými prostory a zázemím pro studenty a akademiky.