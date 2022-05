Vandalové poškodili v obcích na Zlínsku pomníky připomínající padlé rudoarmějce

Z pomníku v Nedachlebicích, který místní postavili prakticky hned po osvobození, letos 19. března zmizela pěticípá hvězda. Podle starosty Josefa Jandouše (nez.) to mělo souvislost s válkou na Ukrajině. „Myslím, že vandalové to udělali kvůli tomu, ale nemělo by to tak být,“ míní.

Poničení pietního místa vyšetřuje policie, starosta podal trestní oznámení. Obec pomník opraví a také doplní historické reálie. Vesnici totiž neosvobodili ani Čechoslováci, ani rudoarmějci. „Bude tu deska těm, kteří sem přišli jako první, což byli rumunští vojáci,“ dodal starosta.

Dva pomníky jsou i v Hřivínově Újezdě. I ty byly poničeny krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Pomník uprostřed vesnice ještě na opravu čeká. Naopak místní obyvatel Jan Szkibik už na vlastní náklady opravil pomník padlého průzkumníka nad vesnicí.

„Nechtěl jsem dopustit, abych musel kamarádům z celé republiky říct, že sem nemají jezdit, že to je poničené,“ říká. K místu má fanoušek vojenské historie osobní vztah. Právě on totiž při pátrání ve válečných archivech zjistil jméno padlého vojáka a jeho pozůstalé v Rusku dokonce nasměřoval do malé vesnice na Zlínsku.

Smutné odrazy ruské invaze na Ukrajinu. Zlobu odnášejí pomníky lidí, kteří před 77 lety zahynuli při osvobozování. Z pomníku uprostřed Nedachlebic zmizela hvězda, v Hřivínově Újezdu je barvou poničený pomník, z dalšího zmizela hvězda a jméno padlého. pic.twitter.com/7oETfGiMVi — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) May 2, 2022

Ve Slavičíně hroby obětí druhé světové války nově zrekonstruovali. Na jednom místě tu jsou Rumuni, Sověti i Američani. „Dopřejme už těm zemřelým vojákům klid a nespojujme aktuální události na Ukrajině s tím, co proběhlo za druhé světové války,“ žádá místní starosta Tomáš Chmela (STAN).

Druhého května, si 77. výročí osvobození vojáky Rudé armády připomenul i Zlín. Pietní akt provázely všechny pocty, tak jako to bylo zvykem i před válkou na Ukrajině.