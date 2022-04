Zlínská opozice kritizuje smlouvu o projektu stavby nemocnice. Holiš garantuje pojistky

„Ve smlouvě jsou naprosto nestandardně nastaveny výše úplaty za jednotlivé fáze projektu včetně požadavků na lhůty zpracování, což vyvolává podezření na korupční jednání. Zejména možnost třicetiprocentního honoráře za vypracování studie, po které lze projekt ukončit,“ upozorňuje zastupitel a bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL). Sazebník projektových prací podle něj stanovuje výši pět procent. Částka za studii je podle něj neadekvátní. Někteří zastupitelé také upozornili na to, že se o projektu málo diskutuje.

Současný hejtman Holiš výtky odmítá. „Vypsali jsme výběrové řízení, ve kterém bylo jedno z kritérií, že studie může být naceněna až do 30 procent. Další dvě zbylé části, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele, byly až do 50 procent. Přišla nabídka, která možnosti nacenit to do 30 procent využila,“ popisuje.

„My samozřejmě nechceme dělat jen studii. Ve smlouvě máme garance, když nám někdo neodvede práci za dané peníze, tak ji můžeme vypovědět. A určitě mu nezaplatíme to, za co bychom práci nedostali. To můžu garantovat, tyto pojistky ve smlouvě jsou,“ ubezpečuje Holiš, podle kterého opoziční zastupitelé používají informace vytržené z kontextu a neposuzují kontrakt jako celek.

Zastupitelstvo nemá přebírat kompetence rady, míní hejtman

Smlouva o zhotovení projektové dokumentace byla jedním z navržených bodů na program čtvrtečního zastupitelstva, nakonec zastupitelé jeho zařazení neschválili a nepřijali žádné usnesení.

Hejtman podle svých slov nechtěl otevírat debatu na zastupitelstvu, dokud není výběr projektanta hotový. „Pokud proces není uzavřen, nechci, abychom otevřenou debatou umožnili zrušit nebo právně napadnout řízení, které k projektantovi vede,“ zdůvodňoval Holiš.