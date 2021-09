Nová nemocnice ve Zlíně za osm miliard se odkládá. Peníze půjdou do dosavadního areálu

Ve staré nemocnici se připravuje stavba nové budovy

Kraj podle hejtmana Radima Holiše (ANO) bude moci využít peníze původně připravené na stavbu nemocnice na jiné projekty, vyčleněno bylo 2,7 miliardy korun. Ve zlínské nemocnici se připravuje stavba nového centrálního objektu, jeho součástí má být nová interna a urgentní příjem. Kraj by na projekt měl dát asi 2,3 miliardy korun. Bylo již zahájeno zadávací řízení k veřejné zakázce na projektanta nového centrálního objektu.

Zástupci opozice dnes uvedli, že vedení kraje nechce postavit nemocnici v Malenovicích, ale neřeší, co bude s dosavadním areálem zlínské nemocnice, chystá tam jen centrální objekt. „Nevím, co rada v areálu chce dělat. Vím jen o interně, co tam bude dalšího, to nevím,“ uvedl Petr Gazdík (STAN). Podle hejtmana se do roku 2024 počítá s postupnou obnovou nemocnice. Podle Čunka však musí být řečeno, kolik co bude stát, také o kolik peněz kraj přijde, když bude muset být kvůli stavebním pracím omezena péče. Chybí mu ucelený materiál.