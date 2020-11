O smlouvě na projekt nemocnice ve Zlíně rozhodne nové vedení kraje

Podle Čunka se kraj kvůli epidemii koronaviru připravil například i na možnost, že by neměl peníze. Rada podle něj v pondělí také nepřijala usnesení, které přinesl náměstek Jiří Sukop (ANO), kterým se měla zrušit soutěž, podle hejtmana by to bylo nezákonné.

Holiš: Chceme jít jinou cestou

Krajský volební lídr vítězného hnutí ANO Radim Holiš, který by měl být novým hejtmanem, rozhodnutí krajské rady nepodepisovat nyní smlouvu uvítal. „Je to v souladu s tím, co jsme deklarovali před volbami i po nich, že chceme jít jinou cestou. Jsme připraveni pro Zlínský kraj vybojovat co nejlepší podmínky, ať bude smlouva podepsaná, či nikoliv,“ řekl Holiš.

Jiří Čunek novou nemocnici dlouhodobě prosazuje, krajské zastupitelstvo to těsnou většinou schválilo. Podle něj by měla stát osm miliard korun. Proti stavbě však byli i zástupci hnutí ANO, kteří byli dosud s lidovci v koalici, i někteří zástupci koaliční ODS, pro projekt naopak hlasovali někteří opoziční zastupitelé.

Nová nemocnice byla hlavním tématem krajských voleb a v odporu proti ní se shodli zástupci nově vznikající koalice. Zástupci ANO, Pirátů, ODS a ČSSD již 16. října podepsali koaliční smlouvu. Koalice bude mít v zastupitelstvu 24 z celkových 45 mandátů.