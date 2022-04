Na Horské Kvildě spadla teplota 17 stupňů pod nulu. Sadaři zřejmě meruňky před mrazem ochránili

Podobně se jim podařilo zachránit meruňky i během loňských mrazů. „Dopadlo to dobře, zhruba padesát procent násady jsme tehdy uchránili. Samozřejmě něco zmrzlo,“ řekl vedoucí sadů. Višně, jabloně a hrušně, které v sadech také rostou, ještě letos kvést nezačaly.

V buchlovických sadech kvetou nyní meruňky na ploše jednoho hektaru. Pracovníci se snažili vzduch ohřívat prostřednictvím beček naplněných žhavými uhlíky, které mezi ovocnými stromy rozmístili. „Při svítání tu bylo něco přes hodinu minus 2,5 stupně. Je to na hraně. Jak to dopadlo, budeme vědět tak za dva nebo tři dny. Myslím ale, že to bude dobré,“ uvedl vedoucí sadů Jaromír Tabarka.

Nočních mrazů se obávali zejména sadaři. Ti ze Zlínska věří, že kvetoucí meruňky příliš nepoškodily. Teploty se podle nich pohybovaly od minus dvou stupňů do 2,5 stupně Celsia, ne však na dlouho.

Plášilová také sdělila, že v nejbližších dnech nelze podobné hodnoty očekávat. Meteorologové však nevylučují, že se silnější mrazy ještě vrátí. „Přece jenom máme pořád duben, kdy se to může stát,“ upozornila.

Zhruba tři hektary ranějších odrůd meruněk nyní kvetou také v ovocných sadech ve Žlutavě na Zlínsku. „Mráz u nás byl, ale bylo nejvíc myslím minus 2,2 stupně. Takže uvidíme, jestli jsou květy poškozené. Odpoledne, jak se trošku oteplí, by se to mohlo projevit. Pokud je pestík hnědý nebo černý, tak je to spálené,“ řekl majitel sadů Aleš Marčík a dodal, že pokud mráz netrvá příliš dlouho, květy nepoškodí.

Meteorologové varují před silným větrem

V následujících dnech by už mrznout nemělo. ČHMÚ ale nyní vydal výstrahu před silným větrem, který zasáhne západ Česka kolem pondělních 16:00. Meteorologové varují před poškozením stromů a lesních porostů. Lidé by si podle nich měli zajistit i svůj majetek. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách až devadesáti, foukat má do úterních 15:00.



#vystraha na SILNÝ VÍTR.

📌Možná poškození stromů a lesních porostů, možné menší škody na budovách. Nebezpečí úrazu uvolněnými předměty, možné komplikace v dopravě.

Doporučuje se zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. pic.twitter.com/48XSZK08ja — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) April 4, 2022

„Další větrný den bude i čtvrtek, kdy se nárazy už vyskytnou na většině území a ojediněle mohou přesáhnout i 70 kilometrů v hodině,“ uvedli meteorologové. Silnější nárazy větru ale očekávají během celého týdne.

Pršet by mělo každý den, ve středu spíše jen místy nebo ojediněle. Ve vyšších polohách země bude také sněžit. Mrznout ale nemá, a to ani v noci. Výjimkou je pouze konec týdne, kdy mohou při zmenšené oblačnosti teploty v noci ještě spadnout až na minus dva stupně.

Denní maxima budou v úterý jedenáct stupňů, ve středu a čtvrtek šestnáct, v pátek se ochladí na dvanáct a o víkendu budou nejvyšší denní teploty kolísat mezi deseti až patnácti stupni Celsia.