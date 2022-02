Ministr školství Gazdík se vzdal funkce zastupitele Zlínského kraje. Nechce kumulovat

„Samozřejmě, že funkce krajského zastupitele a ministra školství, zvlášť v současné době, kdy těch výzev před ministerstvem školství je více, než bývá běžné, není úplně slučitelná. A ani jsem nikdy neuvažoval, že bych ty dvě funkce mohl dělat dohromady. Potřeboval jsem nějaký čas předat funkci svému nástupci, což se dnes stalo,“ řekl v pondělí Gazdík.

Za čtrnáct let, kdy působil v krajském zastupitelstvu, podle něj zlínský region ušel kus cesty. „I jako ministr budu se samozřejmě do svého kraje vracet a bude mi záležet na tom, jak se třeba školství ve Zlínském kraji vyvíjí,“ doplnil Gazdík. „Panu ministrovi Gazdíkovi samozřejmě přeji, aby mu to v Praze šlapalo,“ zareagoval hejtman Radim Holiš (ANO). Na další spolupráci s ministrem se podle něj vedení kraje těší.