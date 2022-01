Policie obvinila čtyři lidi a sedm firem z Královéhradecka z krácení daní v pracovních agenturách

„Obvinění ve věku 38 až 50 let společně optimalizovali daňovou zátěž u pěti společností, které působily na trhu jako pracovní agentury,“ řekla mluvčí policie Iva Kormošová. Do účetnictví agentur obvinění podle kriminalistů zahrnuli nepravdivé účetní doklady, které následně zařadili i do daňových přiznání k dani z přidané hodnoty a do kontrolních hlášení.

Podle detektivů tím obvinění uměle navyšovali celkovou výši přijatých zdanitelných plnění v daňových přiznáních oproti jejich skutečnému podnikání. Na základě zfalšovaných daňových přiznání pak úřady agenturám v letech 2018 až 2020 vyměřily nižší daň z přidané hodnoty a státu tím vznikla škoda téměř za 44 milionů korun.

Jedna z obviněných firem, která počítala daně ostatním obviněným firmám, za tuto službu vystavovala faktury a jako svůj podíl si účtovala třicet procent z údajně ušetřené daně z přidané hodnoty. Policie takové jednání označila za drzost vůči státu.

U obviněných policie zajistila hotovost, majetek a peníze na různých účtech. V případě odsouzení obviněným hrozí pět až deset let vězení.