Rokycany chtějí opravit neorenesanční sokolovnu. Bude mít dva sály či restauraci

V listopadu potvrdili zastupitelé vítěze soutěže a schválili smlouvu na zpracování projektu. „A minulé úterý jsme podepsali s Rusinou Frei smlouvu,“ uvedl místostarosta Jan Šašek (ODS).

Projekt by měl být hotový včetně stavebního povolení do dvou let. Podle Šaška jde pro město formátu Rokycan o velmi rozsáhlou stavbu za až čtyři sta milionů korun.

„Chceme to opravdu rozjet. Už 10. ledna bude první výrobní výbor a budou pravidelné schůzky, aby se všechny věci ladily rovnou při projektování,“ řekl Šašek. Město chce v určité fázi zapojit do přípravy projektu všechny dotčené orgány včetně stavebního úřadu, což by mohlo urychlit jeho schvalování.

Mohl by pomoci úvěr i dotace

Projekt má stát zhruba sedmnáct milionů korun, a každý rok tak na něj vydá město osm a půl milionu korun. Tato suma už je zahrnuta v rozpočtu na příští rok. Jakmile bude projekt hotový, chtělo by město hned začít s rekonstrukcí. Rozhodnout ale bude muset znovu zastupitelstvo podle aktuálních finančních možností města.

„Ale já bych chtěl, aby se okamžitě začalo stavět, protože městu tento typ kulturního a společenského prostoru strašně chybí, a čím dříve bude, tím lépe,“ řekl Šašek. Podle něj je jednou z variant financování stavby úvěr, město bude hledat také všechny možné vyhlašované dotace. „Jsme připraveni na ně při zpracovávání projektu reagovat,“ řekl.

Ateliér Rusina Frei chce zachovat celou původní historickou budovu, k níž navrhl menší moderní, převážně skleněnou přístavbu, která vznikne na místě už nevyhovujících „přílepků“ ze sedmdesátých let minulého století. Bude v ní malý sál pro sto lidí se zázemím a v patře taneční studio. Rekonstruovaný velký sál pojme až čtyři sta lidí a projekt ho doplní o foyer a další prostory, jako menší restaurace a kanceláře. Navíc půjde propojit s malým sálem se sto místy, kudy se bude nově do komplexu vcházet z nového náměstíčka.

Město zvažovalo i demolici

Neorenesanční sokolovna z let 1902 a 1903 není památkově chráněná. Stojí na hlavní okružní třídě města směrem na Prahu. Na podzim 2016 byla uzavřena, o rok později ji město převzalo od TJ Sokol a od té doby řeší, co s ní.

Jednou ze zvažovaných možností byla demolice, kterou ale většina soutěžních návrhů architektů odmítla. Rokycany teď nemají sál pro pořádání akcí. Nové kulturní centrum poslouží pro plesy, koncerty, divadla, vzdělávací pořady, spolkovou činnost a besedy.

„Bude zajímavé a cenově dostupné i pro Plzeňáky k pořádání maturitních a jiných plesů a kulturních akcí,“ řekla Gabriela Šímová z odboru rozvoje města.