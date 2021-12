Cenná Rubensova malba se z Národní galerie dočasně přesunula do Brna

Olej na plátně z první poloviny 17. století vznikl původně pro pražský kostel svatého Tomáše. Podle odborníků ukazuje to nejlepší, co Rubens ve své pozdní tvorbě nabízel. „Pastelové tóny, práce s jednotlivými barvami v různých tónech a valérech, což je vystupňováno do téměř mystického účinku. Zprostředkovává divákovi řekněme klidnou a harmonizující scénu, která je ovšem pro augustiniánský řád a vůbec pro církevní dějiny zásadní,“ řekla kurátorka Lenka Stolárová.

Malba zachycuje setkání Augustina s dítětem, které na mořském břehu mušlí přelévá vodu do jezírka v písku. Biskup a učenec Augustin se tehdy věnoval otázce Svaté trojice. „Dříve já přeliji moře do tohoto jezírka, nežli Ty pochopíš toto Boží tajemství,“ řeklo dítě Augustinovi podle legendy. Výjev symbolicky vyjadřuje důležitost pokory a neustálého hledání, míní český provinciál řádu Juan Bautista Ignacio Provecho. „Nemůžeme všechno pochopit, nemůžeme ale přestat hledat,“ uvedl provinciál.