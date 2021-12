Hradiště Závist má projít obnovou. Iniciátoři petice se ale bojí, že zeleň bude muset ustoupit betonu

Hradiště na Závisti je největším známým keltským oppidem, odkud Bójové ovládali celé Čechy. Desítky let archeologických prací odkryly bohatství, které se na kopci u Dolních Břežan zachovalo. Jak stará obydlí vypadala, připomínají jen patníky, které zarůstají keři.

I proto chystá kraj proměnu. Projekt počítá s pokrytím prostoru vrstvou štěrku, mlatu a barevných železobetonových desek, které mají tvarově připomínat půdorysy archeologických objektů skrytých pod zásypem.

Člen vědeckých výborů Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS Martin Horáček srovnává betonové sarkofágy s metodou konzervace černobylského jaderného reaktoru. „Nikde ve světě se na srovnatelných lokalitách nesetkáme s podobnou formou,“ míní Horáček.

Beton je podle architekta sofistikovaný

Autor návrhu architekt Josef Pleskot namítl, že betonové desky zabrání dalšímu protékání vody sutí a ničení archeologických nálezů pod násypy. „Beton je minerální materiál, je součástí naší kulturní přítomnosti a pro mě to není materiál hanlivý, nekvalitní, zavrženíhodný. Je to civilizační materiál naší doby a dlouho tomu tak bude, protože je velmi sofistikovaný,“ prohlásil architekt. Podotkl také, že nejde o nevratné řešení.

„Mělo by dojít ke zkulturnění toho prostředí jako takového i k parkovým zahradnickým úpravám a mělo by docházet k pravidelné údržbě,“ vysvětlila ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Irena Benková. Projekt obhajuje i ředitel Archeologického ústavu Akademie věd Jan Mařík. Podle něj je připraven tak, aby nenarušil dochované archeologické části.

Rozhledna se otevře už tento týden

Už teď na vrchu roste nová rozhledna. Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel rozhlednu označil za problematickou. Podle něj je zbytečně vysoká a rozložitá. Pod petici proti úpravám hradiště se podepsalo přes devět tisíc lidí.

„My jsme si říkali, že by bylo dobré udělat nějakou vizualizaci toho projektu a ukázat jak to do toho terénu zapadne. Já se domnívám, že se není čeho bát,“ řekl starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (STAN). Starosta a hejtmančin náměstek zdůraznil, že projekt je součástí koncepčního přístupu obce k její keltské historii a Dolní Břežany podle něj dlouhodobě spolupracují s odborníky.

Rozhledna bude hotová už v tomto týdnu. Nově představený návrh architekta Pleskota čeká veřejné projednání. Středočeský kraj chce proto do 15. ledna přijímat podněty od veřejnosti k projektu úprav a následně je vyhodnotí.