Autobusy na Teplicku mají problém. Spousta řidičů je nemocná, náhradníci region neznají

Například děti z Řehlovic musely v tomto týdnu hned několikrát vyrazit do školy v Žalanech pěšky. Některé měly štěstí a dostaly se do aut některých rodičů, kteří žáky do školy odvezli. „Nabrala jsem do auta co nejvíce dětí a odváželi jsme je hromadně do školy,“ popsala situaci obyvatelka Řehlovic Kateřina Vandyaylo.

Situace se navíc každým dnem opakuje, například v sobotu nevyjelo na Teplicku až kolem padesáti spojů. Lidé mají problém dostat se do školy, do práce či k lékaři.

Dopravce tvrdí, že za to může vysoká nemocnost mezi řidiči. „Máme velký počet řidičů, kteří jsou nemocní nebo v karanténě,“ uvedla předsedkyně představenstva ICOM Transport Kateřina Kratochvílová.

Jednou z dočasných posil mezi řidiči autobusů z koncernu ICOM Transport je i Peter Putiška. Na výpomoc ho firma povolala ze Slaného. Pokud jde o znalost regionu, má mezery. „Když něco nevím, tak se podívám do mapy,“ uvedl Putiška.