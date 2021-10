Šumavský Poledník otevřel. Má nové opláštění, vnitřek věže i turnikety

Na rozhledně jsou nově dva turnikety s počítadly. Ty zajistí, aby počty lidí nepřekročily povolené bezpečnostní limity. Jeden turniket je při vstupu do věže rozhledny a druhý u vstupu na ochoz. Průchod zajistí čipová karta zapůjčená proti vratné záloze. Do konce října bude Poledník otevřen denně od 10:30 do 15:00. Vstupné je 30 korun pro návštěvníky do 18 let, dospělí zaplatí dvojnásobek.

S opravou, jejíž náklady se podle Dvořáka vyšplhaly bez DPH na 10,1 milionu korun, se začalo loni, kdy se rekonstruoval vnitřek věže. Letos se opravovalo opláštění. Kvůli bezpečnosti muselo být proto uzavřeno nouzové nocoviště v blízkosti rozhledny.