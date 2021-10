Havarovaný vagon u Milavčí bude zlikvidován ještě během pondělka. Všechny části firma odveze

Specializovaná firma musela nejdřív z vlaku odstranit podvozek, který nyní zamíří do plzeňského depa. Tam budou technici zjišťovat, co je třeba na podvozku opravit, aby byl ještě použitelný. Samotné dělení vagonu na menší části začalo kolem 10:00.

Podle systémového specialisty Českých drah (ČD) v Plzni Evžena Mence byly práce ve 12:00 zhruba z poloviny hotové. „Strojník už si nastříhal střechy a bočnice, které připravujeme do takových balíčů, aby se to lépe skladovalo na přepravní vozidlo. Potom se pustí do podlahy, což bude finále,“ řekl přímo na místě.

Práce zbrzdila porucha na hydraulických nůžkách

Podle původních plánů měl být vagon zlikvidován už během minulého týdne. Ke zpoždění podle Mence došlo kvůli poruše na hydraulických nůžkách. Kvůli tomu musela firma shánět nové díly.

„Určitě nejde vše do šrotu. Nejdůležitější součástí vozidla jsou podvozky, které jsme dnes jako první z vozidla sundali, aby nedošlo k dalšímu poškození,“ řekl s tím, že znovu použity by mohly být i některé interiérové prvky.

Menc také uvedl, že vagon se nebude likvidovat na místě, aby nedošlo k případným ekologickým škodám u Milavčí. K separaci odpadů tak podle něj dojde až u třídicí linky.