Krumlov chce po vzoru Prahy zavést rekolaudace bytů na krátkodobý pronájem

Český Krumlov se rozhodl, že v případě potvrzení správnosti postupu pražského stavebního úřadu bude postupovat podobně. Majitele takových bytů by radnice vyzvala k rekolaudaci. Českokrumlovští úředníci jsou na to údajně připraveni.

Dotklo by se to například Martina Prokeše, který bydlí v jednom z historických domů. Část nemovitosti pronajímá právě turistům. „Lidi si tady nestěžují, jedná se o rodinný dům, takže tady problémy vůbec neřešíme. Zároveň mám ve svém apartmánu nastaveno, že se tam nesmí pořádat žádné party a oslavy,“ uvedl. Myslí si, že rekolaudace by byla pro spoustu pronajímatelů problém.

Opatření se má týkat hlavně bytových domů

„Čekáme na to, jak dopadne Praha, abychom se mohli inspirovat a postupovat podobným způsobem,“ řekl místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann (za KDU-ČSL). Prioritou jsou podle něj byty v bytových domech a rezidenčních čtvrtích. Martina Prokeše by se opatření týkat nemělo. „To je ubytování v soukromí, které je normálně věcí živnostenského oprávnění, tam je to v pořádku,“ dodal.