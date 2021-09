První majitel bytu pro Airbnb v Praze dostal pokutu za porušení předpisů, magistrát zpřísňuje pravidla

Ze soukromého jednotky ubytovací zařízení

Kromě rozhodnutí soudu se krátkodobé pronájmy snaží regulovat i samotné úřady. Stavební úřad pro Prahu 1 a odbor stavebního řádu Magistrátu vydaly rozhodnutí, že byty sloužící ke krátkodobému pronájmu by měly být zkolaudované, jako by to byla ubytovací zařízení.

Krok vítá Městecký. Podle jeho slov nejde jen o problémy, kteří místní s turisty ve svých domech zažívají, jako rušení nočního klidu nebo vstup cizích osob. „Tyto služby v bytových domech nemají co dělat. My věříme v to, že sami poskytovatelé, kteří se sami přiznávají k nelegální činnosti tím, že v bytě mají registrovanou provozovnu ubytovacích služeb, s tím přestanou. Jinak jsme připraveni podniknout další kroky,“ dodal.

Rozhodnutí pražských úřadu je překvapením pro předsedu České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí Matěje Koutného. „To, že by měla být jednotka, která je v soukromí pronajímaná, kolaudovaná jako ubytovací zařízení, je naprostá novinka. Doposud všechny úřady potvrzovaly, že je to nonsens. Způsob užití bytu na tři dny čtyřčlennou rodinou není odlišný od jeho využití stejně početnou rodinou na delší období,“ říká. Dodává, že obvykle tento typ soukromé ubytování využívají právě spíše rodiny, jedná se o dva až čtyři hosty nejčastěji v bytě o velikosti 2kk.

Zároveň není jasné, jak mají provozovatelé těchto služeb v Praze své nemovitosti teď zkolaudovat na ubytovací jednotky. „My v tuto chvíli nemáme vůbec žádné informace, co bude obnášet případná rekolaudace. Pokusíme se daná pravidla splnit,“ komentuje rozhodnutí Koutný.

Problém tohoto nového rozhodnutí podle něj je, že potíže nemají legální provozovatelé, ale ti, kteří ubytování poskytují načerno. „Jejich počet sice ubývá, ale na ty tato regulace nedosáhne. Jsou to ojedinělé případy, většinou spojené s nějakým nezodpovědným poskytovatelem, který ve své jednotce ubytovává více osob, než by bylo zdrávo.“

Jiné povinnosti pro hotely

Radní Marvanová dále uvedla, že na základě stanoviska ministerstva průmyslu a obchodu začnou živnostenské odbory vymáhat také povinnost, aby byly domy s byty poskytovanými přes platformy zvenku označeny. Problém podle radní totiž je i to, že město neví, kde se byty nacházejí. Platformy totiž odmítají i přes schválení zákonné povinnosti poskytovat městu informace. To je další důvod, proč by lidé měli své negativní zkušenosti hlásit úřadům. „Bez podnětů od obyvatel se ani nedozvíme, kde ten problém je,“ doplnila.

Ředitelka hotelu Emblem v centru Prahy Helena Valtrová uvedla, že poskytovatelé klasických ubytovacích zařízení musí plnit celou řadu nákladných povinností. Ty se majitelům bytů poskytovaných přes platformy zcela vyhýbají. Jde podle ní například o povinné každoroční revize, úpravy vyplývající z protipožárních a hygienických norem nebo povinnost hlášení všech zahraničních návštěvníků cizinecké policii. Dodala, že hotely také vyplňují statistiky o cestovním ruchu, které jsou však bez započtení hostů v bytech v zásadě k ničemu.

Hlavní město prosazuje ve Sněmovně zákon, který by samosprávám umožnil poskytování bytů přes ubytovací platformy omezit. Ten již město předložilo sněmovně. Ta současná ho však podle Marvanové neprojednala. „Věřím, že nová sněmovna si na to čas najde,“ řekla. Mezi další návrhy Prahy patří posílení pravomocí společenství vlastníků jednotek, aby mohla tento způsob využívání bytů omezit.