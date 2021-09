Před 70 lety přišly tisíce rodin o hospodářství. Začala akce Kulak

Rodina současného předsedy Asociace soukromého zemědělství ČR Jaroslava Šebka byla v roce 1951 ze svého hospodářství také vystěhována. „Byla to komunistická akce, i v té době v roce 1951 nezákonná, která spočívala v násilném vystěhování selských rodin ze svých domovů, a byla to plošná akce, která se odehrávala v průběhu asi dalších dvou let po celé republice,“ řekl Jaroslav Šebek.