Nikdy není tak zle, aby zas nebylo dobře, říká dcera „kulaků“ Marta Zápotočná

Rodiče maminky měli velké hospodářství, do kterého se později po válce zapojil i tatínek. Na začátku 50. let začala kolektivizace vesnice, vznikala JZD. Rodina ale nechtěla o hospodářství přijít, vstoupit do družstva odmítli. Čekala je těžká práce. „Dělali nám dodávky, které nebylo možno splnit, lidi k nám nesměli chodit pomáhat. Musela jsem pracovat na poli, stavěla mandlíky, pásla krávy. Bylo mi líto, že děti jezdily na kole a já jsem musela makat a v poledne jsem si šla místo oběda radši lehnout, jak jsem byla unavená,“ vzpomíná Marta, která byla tenkrát jedenáctiletá dívka.

Bylo ještě hůř, když maminku a později i tatínka zatkli. „Maminku sebrali v říjnu, když jela od doktora. Pak byla ve vazební věznici v Třešti. Vrátila se na Vánoce 1952, to byly nejkrásnější Vánoce. Maminka se vrátila hubená, nemocná, ale byla doma…,“ popisuje Marta Zápotočná. Tatínka zatkli týden po mamince. „Byl souzený v Třešti, tam dostal trest smrti, já jsem tam byla u toho soudu,“ vypráví Marta. „Bylo to smyšlené obvinění, že roznášeli nakažené slepice, že někde podpálili stoh. My jsme před tím vyhořeli a měli jsme pak nový kravín, tak se jim to náramně hodilo, aby měli kam svést dobytek,“ vysvětluje.

Trest smrti změnili na doživotí, tatínek ale zahynul v dole

Nakonec rodina dosáhla toho, že byl Josefu Schramlovi trest zmírněn na doživotí. V květnu 1955 ale zahynul v uranovém dolu u Příbrami. „Při práci v dole se utrhl kámen, hlavu mu to rozdrtilo, hrudník. Já jsem to chtěla zjistit, tak jsem volala do Příbrami, tam mi sdělili, že umřel na vnitřní vykrvácení a že byl pohřben 31. května v Příbrami,“ říká pamětnice.