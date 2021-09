Praha buduje nová záchytná parkoviště, na stávajících zdražila

Za šest měsíců vznikne u hostivařského nádraží nové záchytné parkoviště pro téměř osmdesát aut. Na Černém mostě se stavba parkovacího domu P+R za více než pět set milionů dokončuje. Jeho kapacita bude 880 míst.

Parkovišť podobného typu Praha provozuje dvacet. V srpnu se po víc než deseti letech zvedly ceny za denní stání. Na čtyřech lidé platí sto korun a na devíti padesát. Dosud kromě jednoho byla cena dvacet korun za den.

„Projevuje se to spíš tím, že auta parkují mimo parkoviště a na parkovišti je poloviční nájezd. Z nějakých 160 aut jich přijede přes den osmdesát,“ poznamenal dozor parkoviště Roman Brázda. „Vadí mi to a chci to nějak řešit. Možná auto nechám v nejbližší obci a popojedu stanici MHD,“ plánuje jedna z řidiček.