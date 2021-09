V Příbrami zbourali historické domy. Kritici viní radního, že je nechal schválně zchátrat

Historické domy nebyly památkově chráněny, ale stály v památkově ochranném pásmu kolem kostela svatého Jakuba staršího. Nejcennější byl podle památkářů dům č.p. 106, který byl dokladem původní zástavby historické části města. Jádro domu bylo nejpozději barokní a jeho klasicistní podoba vznikla na počátku 19. století. Návrh demolice v minulosti památkáři označili za neakceptovatelný.

„Samozřejmě památkový ústav si vždycky myslí, že by se něco mělo zachovat, pokud do toho nemusí dát svoje vlastní peníze,“ namítl Vařeka. Proti stanovisku památkářů staví posudek Kloknerova ústavu ČVUT. Podle něj byly objekty v havarijním stavu a sanace byla z hlediska bezpečnosti práce neuskutečnitelná. „Demolice proběhla podle demoličního výměru a byla zcela v souladu se zákonem,“ zdůraznil Vařeka.

„Zločin proti architektuře“

Bourání budov kritizoval například bývalý starosta Josef Vacek (KDU-ČSL), který na Facebooku napsal, že šlo o architektonický a urbanistický zločin. Proti demolici hlasitě vystupovala také obyvatelka sousedního domu Soňa Soukupová. Tvrdí, že budovy byly záměrně ponechány osudu a chátraly. Původně je vlastnila společnost Ravak, jejímž spoluzakladatelem byl Jindřich Vařeka starší, od roku 2019 patří firmě Meinland. „Oni do nich nedali ani korunu. Majitel je koupil už se záměrem dovést je k demolici,“ myslí si Soukupová.

Vařeka s tím nesouhlasí. „My jsme se o to samozřejmě starali, větralo se tam, topilo, byli tam nájemníci,“ uvedl. Poukázal na to, že ve sklepě se musela stále odčerpávat voda a zdi se drolily. Když chtěla firma do budov investovat, odrazovali ji prý od toho statici.

Podle krajského radního pro kulturu a příbramského zastupitele za TOP 09 Václava Švendy je škoda, že byly domy zbourány. „Vzpomínám si na období za minulého režimu, kdy se Příbram proměnila k nepoznání a zbylo nám několik málo historických ulic. Jakékoliv bourání v té lokalitě je mi samozřejmě nepříjemné,“ řekl Švenda. Nakolik byl stav budov havarijní, nedokázal posoudit.

Kromě demolice Švendu mrzí i to, jak se kauza projevila na kultuře komunikace v Příbrami. Nelíbilo se mu například to, že Vařeka odpůrce demolice označil za teroristy. „Myslím si, že přestřelil a že by jako městský radní měl být více nad věcí a komentovat to jiným způsobem,“ dodal Švenda.