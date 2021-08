Horská služba letos v létě řeší až dvacet případů denně, úrazů přibylo hlavně v Jeseníkách

„O prázdninových dnech zasahujeme při příznivém počasí a vysoké návštěvnosti hor denně asi u dvaceti případů,“ řekl Mašín. Záchranáři mají oproti loňskému létu víc práce. Loni ke konci srpna zasahovali u zhruba patnácti stovek případů, letos jich bylo zatím 1894.

Záchranáře letos překvapil hlavně vysoký počet úrazů v Jeseníkách. „Je to veliký nárůst, dohromady asi 800 zásahů,“ uvedl náčelník Horské služby. Podle něj za to mohou nové terénní cyklistické stezky. „Ty umělé tratě jsou náročnější a někteří cyklisté to nezvládají. K úrazům tam dochází opravdu poměrně často,“ vysvětlil.