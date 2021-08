Politici měli v materiálech pro prvňáky své fotky či úvodní slova. Radnice v Náchodě krajský dar odmítla

Náměstek hejtmana za Piráty a radní pro školství Štěpánek kritiku za svou fotografii a vzkaz školákům odmítá. „Kdybych kandidoval do Poslanecké sněmovny, tak tomu rozumím. Já nekandiduji na žádném z míst, natož na pozici lídra,“ brání se Štěpánek.

Náchodská radnice dar od Královéhradeckého kraje nechce, zástupci hejtmanství tak ve středu přijeli, aby si pomůcku odvezli. „Vždycky platilo, že politika do škol nepatří,“ komentoval situaci starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD).

Úvodní slovo bývalého hejtmana muselo pryč

Radnice v Náchodě navíc upravila jiný dar od Královéhradeckého kraje. Jde o knihu o dopravní výchově, ve které k dětem promlouvá bývalý hejtman Jiří Štěpán. Tuto stránku radnice odstranila. „Mně to přišlo jako něco absolutně normálního. Kraj má prodávat svoji práci,“ reagoval Štěpán.

Birke naopak tvrdí, že kdyby na stránce bylo pouze logo Královéhradeckého kraje, bylo by to v pořádku. „Ale myslím si, že tohle do škol není vhodné,“ dodal. Naopak na vítání žáků prvních tříd na začátku školního roku představiteli radnic starosta nic špatného nevidí. „To je věc, kterou dělá celé Česko. Ale abych já osobně jako starosta na pastelky nalepil svůj obličej, a odnesly si to ty děti domů, tak to mi připadá naprosto nevhodné,“ řekl.

Ostatní radnice či školy v Královéhradeckém kraji si zatím na hejtmanský dar nestěžovaly. Podle kraje je však mohou kdykoliv vrátit.