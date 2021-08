Dopravci čekají na nové vlaky. Jejich výroba má zpoždění kvůli pandemii covidu

„Samozřejmě se budeme snažit komunikovat s výrobcem i dopravcem tak, aby ty soupravy byly dodány co nejdříve, ale tyto důvody zpoždění chápeme,“ uvedl mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

Dopravce, kterým je společnost RegioJet, uvedl, že první ze sedmi souprav je už hotová. „Na dalších se intenzivně pracuje. Na začátku září by měla druhá souprava přijet do České republiky, kde budou na zkušebním okruhu u Velimi probíhat zkoušky,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. RegioJet se snaží svůj vozový park dál rozšiřovat. Například první z patnácti objednaných lokomotiv Bombardier už jezdí na lince z Bohumína do Brna.

ČD chtějí nové vlaky za sto milionů

Navzdory miliardovým ztrátám kvůli covidu se chystají modernizovat i ČD. „Předpokládáme, že lidé budou chodit do škol, do práce, a předpokládáme, že musí jet k lékaři nebo za volnočasovými aktivitami,“ uvedl generální ředitel ČD Ivan Bednárik.

ČD chtějí do nových vlakových souprav investovat až sto milionů korun. Otázkou však je, zda jim banky v tuzemsku takovou částku půjčí.