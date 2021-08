Hnědouhelná elektrárna Mělník III definitivně skončila. Lokalitu čeká proměna

Hnědouhelná elektrárna Mělník III je definitivně odstavená. Od spuštění v roce 1981 do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi, a to výkonem i stavebně. Uhelné elektrárny Mělník I a II jsou zatím v provozu, ale lokalitu čeká proměna na ekologičtější provoz. Do roku 2030 zde skončí uhelné zdroje.