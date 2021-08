Obyvatelé Trutnova mohou městské policii nahlásit vrak auta pomocí mobilní aplikace

Rozbitá skla, zrcátka, reflektory a prázdné pneumatiky má tmavé auto v ulici už několik let. Místní na to mohou městskou policii teď upozornit prostřednictvím mobilní aplikace. „Lidé mohou použít aplikaci hlášení závad, což je webová aplikace dostupná buď na našich webových stránkách, nebo také přes aplikaci Mobilní rozhlas. Je to velmi jednoduché a intuitivní,“ řekla mluvčí města Trutnov Michaela Dědková.