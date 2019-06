Jak dostat autovraky z ulic? Cesta vede přes propadlou technickou

Ve sněmovně je pak už od loňska také návrh opoziční TOP 09. Ten se ale ministrům nezamlouval, protože byl přísnější, stanovil pouze tříměsíční lhůtu. To by podle vlády mohlo komplikovat situaci, kdy by byl majitel vozidla dlouhodobě v nemocnici, v zahraničí, nebo dočasně neměl peníze na opravu.

Pokud by novela zákona o pozemních komunikacích prošla, bylo by možné odtáhnout od chodníku každé auto, které má technickou kontrolu propadlou déle než půlrok.

Ani mírnější verze by ale neumožňovala automatický odtah po šesti měsících od propadlé kontroly. Nejprve by měl provozovatel automobilu dostat výzvu, aby buď dojel na STK, nebo auto odstavil jinam. Až po dvou měsících čekání by bylo možné vůz odstranit a fakturovat to provozovateli. Ten by zároveň dostal informaci o tom, kde auto nově najde. Kdyby provozovatel dále o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace či parkoviště by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Parkování auta s více než půlroku propadlou technickou na veřejném prostranství by bylo podle novely také přestupkem. Hrozila by za něj stejně jako za odstavení klasického vraku pokuta až 300 tisíc korun.

Hospodářský výbor novelu zákona o pozemních komunikacích ve středu podpořil.