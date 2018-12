Auta bez technické by mohla zmizet z ulic. Vláda se chystá podpořit novelu povolující odtahy

Pokud projde novela, kterou se před hlasováním ve sněmovně chystá podpořit vláda, bude možné odtáhnout od chodníku každé auto, které má technickou kontrolu propadlou déle než půl roku. Není to první takový návrh, již dříve navrhovali opoziční poslanci možnost odtahovat auta bez technické. Jejich návrh se ale ministrům nezamlouval, protože byl přísnější, stanovil pouze tříměsíční lhůtu. To by podle vlády mohlo komplikovat situaci, kdy by byl majitel vozidla dlouhodobě v nemocnici, v zahraničí, nebo dočasně neměl peníze na opravu.

Odtažení vozidla až po výzvě majiteli

Aktuální poslanecká novela, kterou podepsal i ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) neumožní odtahovat auta bez technické zcela automaticky. Nejprve by měl provozovatel automobilu dostat výzvu, aby buď dojel na STK, nebo auto odstavil jinam.

Až po dvou měsících čekání by bylo možné vůz odstranit a fakturovat to provozovateli. Ten by zároveň dostal informaci o tom, kde auto nově najde. Kdyby provozovatel dále o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace či parkoviště by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.