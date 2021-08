Mezi Výtoní a Podolskou vodárnou v Praze bude výluka. Tramvaje nahradí lodě a kola

Výlukou bude přerušeno tramvajové spojení mezi Prahou 2 a 4. Náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že město jednalo o možnosti zřídit kolem skály pontonový most. „Bohužel neexistuje možnost, jak udělat pontonový most do zatáčky,“ řekl. Přímé náhradní spojení proto stejně jako v minulosti zajistí lodě.

Lodní linka X21 bude jezdit denně od 6:00 do 22:00, loď pro 160 lidí bude ve špičkách jezdit každých deset minut a mimo špičky každou čtvrthodinu. Zastávky budou umístěny u přístavních mol na náplavce Rašínova nábřeží a na přístavní hrázi za areálem jachtingového klubu v Podolí. Přístupy na mola nejsou vhodné pro vozíčkáře ani cestující s kočárky. K přejezdu tunelem mezi Výtoní a Podolím bude také možné zdarma využít sdílená kola společnosti Rekola.

Dvě tramvajové linky budou zrušeny úplně

Ve směru z Modřan bude spojení do Podolí zajišťovat pouze posílená tramvajová linka 21. Z centra budou kvůli výluce upraveny trasy tramvají číslo 2, 3, 17, 18, 32 a noční 92. Linky 4 a 24 budou zrušeny.