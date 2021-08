Karlovarské sklárně Moser se začalo znovu dařit. Má tolik zakázek, že musela zapálit další pec

Po roce a půl má karlovarská sklárna Moser, která se specializuje na luxusní skleněné sety a kusové výrobky z bezolovnatého skla, znovu dostatek zakázek na to, aby mohla zapálit další pec. Odstavit ji musela v prosinci 2019 kvůli nepříznivé situaci na trhu. Poslední ze tří pecí by mohla být uvedena do provozu, pokud to situace dovolí, do dvou let.