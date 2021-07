Zákon o odškodnění za výbuchy ve Vrběticích by mohla sněmovna projednat 30. července, řekl Babiš

„Já jsem ráno mluvil s předsedou sněmovny (Radkem) Vondráčkem (ANO), 30. července bude mimořádná schůze ohledně důchodů. Tak mě informoval, že by právě tenhle zákon mohl být schválen stejný den,“ řekl premiér na brífinku po jednání se starosty.

Vláda v pondělí poslanecký návrh zákona o odškodnění za výbuchy podpořila. „My jsme s velkým odstupem de facto sedmi let rozhodli na vládě o odškodnění ve výši 700 milionů korun. Z toho 350 milionů korun dostanou občané podle nějakých kritérií a 350 milionů korun je určeno pro obce a pro kraj,“ uvedl Babiš.

Návrh zákona počítá s rozdělením peněz mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jejich obyvatele.

„Největší problémy tam máme na komunikacích třetí třídy, kde už teď víme, že je to v řádu desítek milionů korun. Takže peníze budou primárně určeny na náhrady těchto škod, které vznikly při zásahu,“ řekl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Silnice v areálu a okolí poškodila těžká technika složek integrovaného záchranného systému, jezdily po nich také nákladní vozy odvážející munici.

Sklad munice tam už být nemá

Starostové obcí požadují hloubkový pyrotechnický průzkum území, s čímž Babiš souhlasí. „Nedá se vyloučit, že ještě je tam pod povrchem nějaká munice. To je asi v hodnotě sto milionů, to bychom chtěli co nejdřív. A myslím si, že by to měla dělat státní firma, neměla by to dělat soukromá firma, protože máme nějaké zkušenosti, které nejsou úplně pozitivní,“ řekl.