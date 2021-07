Obyvatelé Borku chtějí jezdit do Brandýsa kratší objížďkou. Město jim to nechce povolit

Z Borku do nedalekého Brandýsa nad Labem vozí Stanislava Tremlová děti do školky i o prázdninách. S uzavírkou a objížďkou je to teď místo necelých tří přes dvacet kilometrů. To je půl hodiny navíc. „Musím děti budit o dost dřív a ta příprava do školky je tím hrozně ztížená,“ stěžuje si.

Právě pro rodiny s dětmi navrhli místní už na jaře dvě kratší objížďky, schválení dostali i od státní policie. Menšími ulicemi v obytné zóně nebo cestou podél Labe ale mohou jen řidiči s výjimkou, kterou vydává město Brandýs nad Labem. „Ta cesta není úplně uzpůsobená pro klasickou objížďku a má sloužit primárně pro složky záchranného integrovaného systému. Pár výjimek z lidského hlediska bychom dali, ale podle odboru dopravy to podle zákona nejde,“ řekl místostarosta Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi Petr Soukup.

Úředníci obě varianty objížďky nepovolili. Lidé z Borku se ale ještě mohou odvolat. Uzavřený hlavní tah mezi obcemi kvůli opravě na silnici bude až do léta příštího roku.