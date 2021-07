Paluba Hamburk u vlakového nádraží v Plzni nabízí vyhlídkovou věž i občerstvení

Hlavní stavba s vyhlídkovou věží a infocentrem i objekt se stánky jsou složené z upravených kontejnerů. „Ten prostor byl často předmětem oprávněné kritiky, nebylo to hezké prostranství a my jsme se rozhodli velmi radikálně ho předělat. Je to dnes informační brána, je tady pobočka turistického informačního centra, je tady občerstvení, je to místo, kde je možno nechat kola. Najednou se z toho stává příjemné místo a hezká vizitka pro ty, kdo třeba poprvé přijíždějí do města,“ vysvětlil primátor Plzně Martin Baxa (ODS).

Rozměr každého z deseti modulů je dva a půl krát šest metrů. Přízemí s infocentrem je bezbariérové, v druhém nadzemním patře vznikl prostor pro prezentaci městských vizí a projektů. „Každé patro má rozlohu čtyřicet metrů čtverečných. Doplněním dvou schodišťových kontejnerů do úrovně čtvrtého podlaží vznikla vyhlídková podesta, a lidé z ní tak uvidí na prostor vlakového uzlu i na střed města. Ve třetím podlaží jsme na střeše vybudovali terasu,“ popsal technický náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).