Dvě části Blanska oddělené železniční tratí spojí nový most. Pomůže dopravě i pěším

Staré Blansko se zbytkem města propojí nový most nad železniční spojnicí Brna a České Třebové. Dělníci začali s výstavbou silnic, které na most povedou. Stavbu za víc než čtvrt miliardy korun budou budovat víc než rok. Most uleví dopravě i pěším. Ti na frekventovaném přejezdu čekají i desítky minut.

Nejenom když projíždí vlak, ale i když stojí v zastávce, která je v bezprostřední blízkosti. Řidiči i chodci musejí počkat, než nastoupí a vystoupí všichni cestující a vlak odjede. Stojí i hasiči a sanitky.