Závory každou chvíli dole a dlouhé kolony u přejezdu. Blansko chce přemostit železniční trať

Páteřní trať vedoucí z Brna do České Třebové odřezává z Blanska část, kde žije víc než dva tisíce obyvatel. Řidiče před přejezdem chrání závory, ty jsou každou hodinu dole v součtu víc než třicet pět minut. Ve městě se tvoří kolony a ulice se mění v parkoviště. V budoucnu by mělo na trati vlaků ještě přibýt a doba, po kterou budou závory stažené, se ještě prodlouží.

Na frekventovaném přejezdu v centru města navíc někteří řidiči riskují, nechtějí se zdržovat a přejíždějí na blikající červenou, ještě než jim v tom zabrání závory.

Přemostění frekventované trati vidí město jako jediné možné řešení. Blansko o něj usiluje už od roku 1997. „V současné době komunikujeme se Správou železničních dopravních cest. Na Státním fondu dopravní infrastruktury je dotační titul, ze kterého by mohla být stavba zafinancována,“ řekl starosta města Jiří Crha.

Plánovaná výluka by mohla stavbu mostu urychlit a zjednodušit

Velkou bolestí projektu zatím zůstávají peníze. Náklady na přemostění přejezdu jsou v současnosti odhadovány na 350 milionů korun. Nově správce železnice pomoc přislíbil, má podmínku. „Výstavbu přemostění jsme ochotní spolufinancovat ale za podmínky, že dojde ke zrušení stávajícího přejezdu,“ řekla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Nela Friebová. S tím bude místní radnice souhlasit nerada. Chce si prosadit alespoň vybudování podchodu pro chodce.

Město je připraveno přispět i z vlastního rozpočtu. Postupně už začalo také vykupovat pozemky nutné pro zahájení výstavby. Zjednodušit stavbu by mohla plánovaná tříměsíční výluka vlaků. „Na přelomu roku 2021 a 2022 má být na trati výluka, což by výrazně zlevnilo stavbu. Z organizačních a provozních důvodů je to jedinečná šance akci zrealizovat,“ řekl starosta Blanska. Jestli se most začne stavět, bude jasnější příští týden, kdy se vedení města se správou železnic znovu sejde na jednání.