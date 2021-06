Turisté se zatím do Krušných hor nehrnou. Hoteliéři i letos počítají hlavně s domácí klientelou

Za normálních okolností tvoří turisté z Německa až polovinu všech návštěvníků Krušných hor. Už druhým rokem je tomu však jinak. „Podle rezervací, které vidíme, to bude maximálně deset procent (německých turistů) přes léto,“ uvedla majitelka hotelu Praha na Božím Daru Elena Gracheva.

V tamním infocentru byli ještě před covidovou pandemií zvyklí na stovky návštěvníků z Německa. Teď jde jenom o desítky turistů. „Doufám, že se to vrátí k normálu tak, jak to bylo před pandemií, aby to bylo zase zaplněné lidmi,“ řekl vedoucí infocentra na Božím Daru Marek Smitka.

Turisté mnohdy nevědí, jaká opatření platí

Zahraniční turisté zatím Krušné hory útokem nevzali, často totiž údajně nevědí, jaká koronavirová pravidla v Česku platí. „Základní pravidla známe, ale jestli známe všechna nařízení do detailů, tím si nejsem jistý. Nicméně jsme očkovaní, tak nevím, jestli se to počítá,“ sdělil jeden z německých turistů.

Často se návštěvníci z Německa sami prokazují různými dokumenty, a to bez vyzvání personálu. „My to vlastně žádat nemusíme, takže je to na nich. Chodí hygiena a hygiena by to měla kontrolovat,“ uvedla servírka hotelu Praha Renata Zacharčenková.

Turisté se mohou také nechat otestovat na covid-19. Nejbližší testovací centrum je jen osm kilometrů od Božího Daru v Jáchymově. Určeno je nejen pro samoplátce z Česka, ale právě i pro zahraniční turisty.