Hradec Králové se pustil do odtahu vraků, do konce června jich odveze až šedesát

„Vyjádření toho odborníka je pro nás důležité, abychom byli chráněni před případnými soudními nároky majitelů nebo uživatelů, se kterými by mohli přijít,“ říká náměstek primátora Hradce Králové Pavel Marek (ANO).

I když se kvůli koronaviru platnost technických kontrol prodloužila o deset měsíců, stále je z ulic co odvážet. Strážníci se zaměřují i na auta bez registračních značek a ta dlouhodobě odstavená. Že hrozí odtah, upozorňují samolepkou. Za vrak auto prohlašuje soudní znalec.

Odtáhnuté vraky se rozeberou na díly

Strážníci evidují zhruba šest desítek aut, u kterých mají podezření, že jde o vraky. Dvacet z nich už nechali odtáhnout.

Vozidla končí v dílnách a čeká je likvidace. Použitelné části, hlavně z aut mladších patnácti let, jdou ale znovu do prodeje. „Podle evropské směrnice jsme povinní opětovně využít 95 procent hmotnosti vozidla,“ vysvětluje jednatel autoservisu Trotina auto Petr Šimurda.

Zájem mezi zákazníky je hlavně o části karoserií, ale třeba také motory nebo převodovky. „Tyhle věci my odzkoušíme a dáváme na to záruku. Díly se poměrně dost prodávají,“ přibližuje Šimurda. Zbavit Hradec Králové většiny autovraků chce magistrát do konce června.