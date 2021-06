V Prachaticích začala oprava zchátralého letního kina. Město za ni dá 55 milionů

Za rok by mělo nedaleko náměstí v Prachaticích stát úplně nové letní kino. To předchozí přestalo promítat kvůli zastaralé technice už před deseti lety. Město chce do nového kina investovat polovinu z toho, co má našetřeno v pokladně. Jde o jednu z největších investic do rekonstrukce takového areálu v Česku. Nové bude hlediště, zázemí i technika. Areál bude užší, kratší a sedaček pro návštěvníky bude polovina.

„Celý areál bude úplně jiný, zmodernizovaný. Obecně kultura v podobně velkých městech, jako jsou Prachatice, není zisková. Provozní náklady budou několik set tisíc korun ročně,“ řekl starosta Prachatic Martin Malý (Nezávislí).

Někteří by měli ve městě raději nové parkoviště

„V této době bychom spíš potřebovali peníze ušetřit nebo vydat za věci, které jsou pro město důležitější, třeba jako je parkování,“ nesouhlasí se záměrem rekonstruovat kino zastupitel Robert Zeman (PRO Prachatice).

Nákladná modernizace rozděluje i místní. „Myslím, že se to využije, když už do toho investují,“ míní například Dana Stuchelová. „Je to sezónní záležitost, která bude využívaná chvilku. Celou zimu tam nebude nic. Jsou tu jiné věci, které je třeba řešit: parkování nebo silnice,“ oponuje Pavel Rokůsek.

Návštěvnost letních kin se podle provozovatelů nedá předvídat. Například v Horní Plané na Lipensku letos kvůli počasí a nezájmu lidí promítání omezili o třetinu. I tak budou na jeho provoz doplácet zhruba 150 tisíc korun.