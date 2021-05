Demonstrace Milionu chvilek za nezávislost justice se přesunuly z Prahy do regionů. Byly v desítkách měst

Pořadatelé upozornili, že zatímco personální obsazení ministerstva zdravotnictví se dostalo do smyčky a vrací se Adam Vojtěch (za ANO), Benešová se z funkce nechce hnout. „Ohrožuje nezávislost justice, a tím pádem i demokracie. Pokud by na její návrh jmenovala vláda Andreje Babiše nového nejvyššího státního zástupce, šlo by opět o ohromný střet zájmů. V přímém přenosu tak můžeme sledovat snahy o destabilizaci justice a další zmatky na ministerstvu zdravotnictví, které vzbuzují v očích občanů jen čím dál větší nedůvěru,“ uvedli pořadatelé akce.

Podle nich se Benešová ještě jako nejvyšší státní zástupkyně snažila zamést stopy v takzvané aféře Olovo, snaze o diskreditaci tehdejší vlivné členky ČSSD Petry Buzkové. „Z funkce byla v roce 2005 odvolaná, protože se chovala spíš jako představitelka (Milošovy) Zemanovy ČSSD, ne jako představitelka nezávislé justice. Má mnoho dalších vroubků,“ uvedla mluvčí Milionu chvilek pro demokracii Hana Strašáková. Vrací-li se jako ministr Adam Vojtěch, měl by se podle ní vrátit na ministerstvo spravedlnosti Jan Kněžínek, který byl ministrem spravedlnosti od července 2018 do dubna 2019.

Lidé se sešli také ve Zlíně u sochy Tomáše Garrigua Masaryka mezi kongresovým a univerzitním centrem. V Hradci Králové se přítomní vymezovali proti celé vládě Andreje Babiše. Řečníci vystoupili i na Horním náměstí v Opavě. Premiér už dříve uvedl, že se organizátoři těchto akcí ve svých argumentech mýlí.