Kněz Merta už nesmí působit jako duchovní, zjistili Reportéři ČT

„Jméno dotyčného bylo z webu odstraněno, protože pracovní poměr s ním na Arcibiskupství olomouckém byl ukončen. Stalo se tak i v návaznosti na zmíněnou reportáž a opětovné připomínání tohoto téměř dvacet let uzavřeného případu v médiích, což Františka Mertu silně rozrušilo,“ napsal mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. „S ohledem na tuto situaci a na svůj poměrně vysoký věk se jmenovaný s vedením arcibiskupství dohodl na ukončení pracovního poměru a nadále je starobním důchodcem. Současně mu byla ukončena také možnost veřejného duchovního působení,“ dodal.

Graubner odmítl, že o chování Merty věděl

Dle informací z prostředí olomouckých věřících František Merta dosud zastával i funkci kněžího, tedy sloužil mše i zpovídal. „Akorát to není nikde veřejně napsáno. (...) Rodiče svým synům důrazně připomínají, aby ke zpovědi chodili k někomu jinému, jen ne k němu,“ citovali svůj zdroj Reportéři ČT.

Pražský arcibiskup Jan Graubner zastával do roku 2022 funkci olomouckého arcibiskupa. „Já už jsem tři roky v Praze. (...) Když jsem byl v Olomouci, byl (Merta) archivářem a měl právo výpomoci v duchovní službě,“ uvedl Graubner. Právě Graubner čelil v minulosti nařčením, že o chování Merty věděl a nic s tím neudělal. On sám to ale vždy odmítal a trestní oznámení na něj bylo odloženo.

„Co se týká podezření uvedených v reportáži, neobsahují v této podobě nic, co by zakládalo podnět k šetření státními nebo církevními orgány, a pokud by se vedení olomouckého arcibiskupství již dříve dozvědělo o jakýchkoli podezřeních, která zakládají skutkovou podstatu trestného činu, samozřejmě by na ně reagovalo,“ dodal k práci Reportérů ČT mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.