Jihočeští vědci udělali ze zlatých rybek náhradní kapří matky. Metoda může vést k omezení rybolovu

Výsledek výzkumu jihočeských vědců je možné přirovnat k náhradnímu rodičovství u lidí, kdy dítě odnosí náhradní matka. Lékaři do jejího těla vloží embryo počaté formou umělého oplodnění a žena porodí dítě z cizího vajíčka a spermie. Podobně se to vědcům podařilo udělat u ryb. Z obyčejné akvarijní rybky tak může na svět přijít třeba i kapr, který doroste do pětikilové váhy.

„Každý organismus má zárodečné buňky, my jsme schopni ty buňky z ryby získat, vytvoříme si buněčnou suspenzi a transplantací vpravíme do malé rybičky,“ popsal vědecký pracovník Roman Franěk.