Do kopřivnického muzea nákladních aut Tatra míří první exponáty. Otevření je v plánu na podzim

Některé exponáty dorazily „po svých“

Ve výstavní hale je už například Tatra 128 z roku 1951 nebo letištní tahač. „Některé vozy jsou schopny přijet samy, některé budeme muset navážet. Počítáme průměrně se čtyřmi automobily za den. Někdy začátkem května by měl být návoz hotový,“ řekl Orlita. Sbírka motocyklů by se měla instalovat v létě.

„Předpokládáme, že po závozu aut bude následovat instalace videomappingu, interaktivních prvků, virtuální reality a aplikací. Když se všechno podaří, tak bychom na konci léta nebo začátkem podzimu muzeum zpřístupnili veřejnosti. V současnosti probíhá veřejná soutěž na interaktivní prvky, pak musí být zkušební provoz,“ řekl Curylo.

Slovenská strela dostala své čestné místo

Vedle muzea vznikl také speciální depozitář pro legendární železniční vůz Slovenská strela vyrobený v Tatře v roce 1936. Vůz je po celkové renovaci a bude schopný provozu, na koleje má vyjíždět při zvláštních příležitostech. Strela nyní najíždí kilometry a získává technickou způsobilost pro provozování na trati.

Renovace vozu byla velmi složitá, a kdyby při ověřování technické způsobilosti nenastaly žádné problémy, byl by to podle ředitele automobilky Pavla Lazara zázrak. „Já na zázraky nevěřím, ale věřím v systematickou práci, která si vyžádá najetí asi šesti set kilometrů na trati, aby Slovenská strela nejenom dokázala, že může být provozována při rychlosti až 146 kilometrů za hodinu, ale musí se taky při výjezdu vrátit do depozitu,“ řekl Lazar. Dodal, že Slovenská strela dorazí do Kopřivnice v následujících týdnech.