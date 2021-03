Před třiceti lety začala „na zkoušku“ vysílat Žižkovská věž. Dodnes je kontroverzní dominantou Prahy

Žižkovský vysílač se stavěl sedm let, vznikl podle návrhu architekta Václava Aulického, statika Jiřího Kozáka a Alexe Béma, zhotovitelem byly Inženýrské a průmyslové stavby Ostrava. Televizní věž měří celkem 216 metrů a její hmotnost je 12 tisíc tun.

O vybudování velkého vysílače se začalo hovořit už v roce 1974. Nejdříve byl vysílač osazen do Petřínské rozhledny, šlo však pouze o provizorní řešení. Ministerstvo spojů tak začalo v roce 1975 prosazovat stavbu až 160 metrů vysokého vysílače. Ten měl původně také stát na Petříně, aby nebyl podnik Kovoslužba nucen přesměrovávat antény desetitisícům pražských domácností.

Aulický tehdy vypracoval zhruba dvacítku různých návrhů. Radiokomunikace prosazovaly obyčejný železobetonový stožár, nakonec ale vyhrála futuristická celobetonová konstrukce s devíti kabinami připomínající raketu připravenou ke startu. Architekt tehdy argumentoval tím, že jednostožárový vysílač by musel být příliš masivní a v pražském ovzduší by rychle degradoval.

Původně se podle Aulického uvažovalo i o jiných lokalitách, šlo o Bohdalec, Parukářku, Pankrác či Riegrovy sady. U všech těchto variant se ale vyskytl nějaký problém, například křížení letových drah nebo nestabilní geologické podloží. Vysílač mohl stát i na místě dnešního Kongresového centra, aby však signál pokryl celou Prahu, musel by být ještě o sto metrů vyšší.

Židovský hřbitov musel ustoupit

To, že věž představuje kontroverzní záležitost, potvrzují i spory, které provázely stavbu, šlo zejména o to, že vysílač stojí na starém židovském hřbitově. Na stavbu tak dohlíželi představitelé židovské obce. Ostatky, které byly nalezeny při výkopových pracích, se převážely na Nový židovský hřbitov na Olšanech. Přesto došlo k úplnému zničení některých cenných hrobů a náhrobků.

Dotyčný hřbitov ve Fibichově ulici vznikl jako morový, a to po epidemii z let 1679 až 1680. Ústředním pražským židovským hřbitovem byl více než sto let. V roce 1925 se část proměnila v park, před rokem 1960 byla zbořena velká část ohradní zdi a tři čtvrtiny hřbitova byly změněny na Mahlerovy sady.

Stavbu vysílače brzdily i obavy z elektromagnetického záření, které ale úřady vyvrátily s tím, že jeho výkon byl hluboko pod limitem.

Věž byla nakonec definitivně dokončena až v roce 1992. Vysílání však začalo dříve, to zkušební 25. března 1991, „na ostro“ se vysílá od 3. května téhož roku. Restaurace a vyhlídka byly pro veřejnost otevřeny 17. února 1992.

Věž terčem posměchu

Vysílač, který v době svého vzniku budil velké emoce, si vysloužil i pár posměšných přezdívek, které měly narážet na představitele komunistické strany a vlády. Říkalo se mu například Jakešův prst podle generálního tajemníka UV KSČ Miloše Jakeše nebo Biľakova jehla podle člena předsednictva Federálního shromáždění Vasila Biľaka, který se vyučil jako krejčí.

Věž má své příznivce a odpůrce i v zahraničí. Například americký server CNN zařadil Žižkovský vysílač mezi deset nejošklivějších staveb na světě, konkrétně na čtvrté místo. Horší jsou podle něj už jenom dva hotely v severokorejském Pchjongjangu a Dubaji a také obří Palác lidu v rumunské metropoli Bukurešti.

Podle ankety, kterou uspořádal australský server VirtualTourist.com, je pražský vysílač dokonce druhou nejošklivější stavbou světa, na prvním místě je podle něj baltimorské divadlo.

Miminka a trikolora

V květnu 2000 ozdobila vysílací věž „obří miminka“, která lezou po tubusech vysílače nahoru a dolů. Jde o dílo Davida Černého, které se mezi Pražany a také návštěvníky metropole setkalo s pozitivním ohlasem. Celkem deset laminátových batolat o rozměrech 3,5 a 2,6 metru a hmotnosti kolem sto kilogramů bylo na Žižkovský vysílač v roce 2001 nainstalováno natrvalo.

Umělecké dílo ale muselo po šestnácti letech opět dolů kvůli jeho údržbě a obnově, ta měla trvat do jara 2018. Ukázalo se však, že miminka není možné opravit, a tak byla vyrobena zcela nová. Černého dílo se tak na vysílač vrátilo v březnu 2019. Současný vzhled věže chválí i její autor Václav Aulický.

Od roku 2006 také Žižkovská televizní věž v noci svítí, většinou v barvách státní trikolory. Nasvícena byla u příležitosti 125. výročí povýšení Žižkova na město a 15. výročí zprovoznění vysílače.