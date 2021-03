Na vesnicích se kvůli koronaviru opět otevírají malé obchody, díky krajské podpoře

Obchod v Bochovicích je malý a nabízí jenom základní sortiment. V regálech obyvatelé obce najdou hlavně trvanlivé potraviny, další zboží se pak objednává na základě poptávky. Lidé si také nemohou moc vybírat, kdy do provizorní prodejny na radnici vyrazit. Je totiž otevřena jenom tři dny v týdnu a na jednu hodinu.

Místní to mají do nejbližšího nákupního centra zhruba dvanáct kilometrů. „Napíšete seznam synovi, snaše. Ale znáte to, polovina se zapomene a musí se vyrazit do města,“ řekla obyvatelka Bochovic Anna Hnízdilová. Nyní si však už může alespoň ty základní potraviny koupit přímo v obci.

Čtyři miliony na provoz

Aby malé venkovské obchody nemusely zavírat, rozděloval jim Kraj Vysočina každý rok čtyři miliony korun. Hejtmanství chtělo na začátku letošního roku podporu kvůli úsporám stopnout, na žádost starostů se ale k dotaci vrací. Příspěvek je vyšší a platí i pro pojízdné prodejny, ale také knihovny nebo ordinace lékařů.

„Vyhradili jsme na to celkem sedm milionů korun, ty rozdělíme v letošním roce a obce si můžou žádat o dvacet až padesát tisíc korun dotaci,“ řekla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová (Piráti).