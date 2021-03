Vrátí se do malých obcí obchody? Jedině s dotacemi od státu

Poslední nákupy v prodejně v Drválovicích na Blanensku udělali místní koncem roku 2014, pak se dveře natrvalo zavřely. Od té doby je výloha prázdná. Největší problém je to pro lidi bez aut a hlavně seniory. „Buď jsou odkázáni na svoji rodinu a nebo na někoho, kdo jim to přiveze,“ popsal obyvatel obce Ivan Braunschläger.

Z téměř dvaceti tisíc venkovských obchodů v Česku jich za posledních 20 let ubyla třetina. Prodejen s potravinami a smíšeným zbožím s plochou menší než 400 m2 v loňském roce ubylo o dalšího jeden a půl procenta na 13 437, přičemž mizí hlavně ty nejmenší. Vyplývá to z právě zveřejněných údajů společnosti Nielsen.

Právě obchody v obcích, kde žije míň než tisíc obyvatel, chce stát začít podporovat. Kolik do dotačního programu vloží peněz, zatím není jasné. Podle Asociace malých a středních podniků by ideální částka byla 800 milionů korun ročně. Úředníci zatím stále hledají i klíč, podle kterého bude stát příspěvky rozdělovat. Malé firmy by třeba mohly čerpat výhodnější úvěry na své podnikání. Dále má jít o refundaci nákladů na pořízení vybavení pro EET, daňové slevy a bonusy.

„Výše podpory může teoreticky být závislá na počtu obyvatel obce, obratu prodejny a vývoji průměrné mzdy v ČR. Jedním z kritérií by také mohla být dojezdová vzdálenost do správního centra obce s rozšířenou působností.“

Dotace by mohla být určená také třeba na zateplení a vybavení prodejny nebo na provoz. „Pokud by skutečně stát rozhodl o dotování, tak podle mého názoru by to mělo být asi na provoz,“ řekl starosta Ostrovačic Tomáš Hájek. Jestli a jaké podpory se malé prodejny dočkají, bude jasné začátkem října, kdy se novým dotačním programem bude zabývat vláda.