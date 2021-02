V Havířově se otevřelo opravené přednádraží. Je z něj moderní dopravní uzel

Primátor Bělica v pátek řekl, že pro město šlo o zásadní stavbu. „Je to prostor, který je pro Havířov ne sice centrálním, protože centrum města je jinde, ale je to prostor, kde se kříží všechny dopravní trasy. Hlavně se tady kříží autobusová doprava s tou železniční, takže je to poměrně důležitá křižovatka,“ uvedl.

V prostoru před nádražím je nový mobiliář i zeleň, opravené chodníky, uzamykatelná parkoviště pro kola či cyklostezka. Cestující mají k dispozici několik informačních panelů s aktuálními informacemi o odjezdech autobusů. Součástí přednádraží je také přesunutý památník vlastenců přecházejících v roce 1939 do Polska.

Změnila se také organizace dopravy. Osobní vozidla budou muset lokalitu objet jinudy. „Nebude tady možný průjezd osobních automobilů, ale bude to opravdu sloužit pro městskou hromadnou dopravu a pro složky záchranného systému,“ řekl primátor.

Inženýrské sítě, o kterých nikdo neměl ponětí

Přestavba prostoru trvala rok a na starosti ji měla společnost OHL ŽS. Ředitel její ostravské oblasti Martin Polášek řekl, že na začátku měli obavy, zda opravu stihnou v termínu. „Vzhledem k tomu, že se tady nachází spousta inženýrských sítí, měli jsme obavy, co tady na nás ze země vykoukne,“ řekl. Podlě něj se dokonce našly inženýrské sítě, o kterých nikdo nevěděl.