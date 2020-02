Prostor před havířovským nádražím se promění ve staveniště. Vyroste tam nový dopravní terminál

Do konce roku by měla opravou projít i střecha, do které na několika místech zatéká. Její původní popartový vzhled by ale měl zůstat zachován; a stejně tomu bude i u fasády.

Původní odbavovací halu nahradí vedlejší budova, která by měla být zprovozněna v průběhu června. V budoucnu přímo naváže na opravenou výpravní halu z 60. let.

Od squashe po výstavy

„Budova nádraží je dominanta Havířova. Celkově jsou to investice za 250 milionů. Celá lokalita, která spojuje městskou část Havířova a Šumbark, získá novou kvalitu,“ uvedl náměstek pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL).

Havířovský magistrát teď řeší se Správou železnic smlouvu o pronájmu. Pokud vše půjde podle plánu, měla by v příštím roce na opravu venkovních částí nádraží navázat úprava interiéru. V něm by podle studie mohly v budoucnu vzniknout třeba squashové kurty nebo plocha pro koncerty a výstavy.