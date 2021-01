Sněží a mrzne. Meteorologové varují před silným větrem, na silnicích hrozí náledí a sněhové jazyky

#VYSTRAHA SILNÝ VÍTR od 12.01. 6:00 do 12.01.18:00 Silný jihozápadní vítr s nárazy nad 65 km/h.

SNĚHOVÉ JAZYKY od 12.01. 6:00 do středy 13.01. 00:00

NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA od 12.01. 08:00 do 12.01. 20:00

NÁLEDÍ od 12.01.18:00 do 13.01. 9:00.

Více: https://t.co/EEh5QxnJea pic.twitter.com/hw9frJOW9v