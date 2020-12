Jeseníky strádají. Návštěvnost se kvůli pandemii koronaviru propadla až o dvacet procent

„Máme zatím čísla za první tři kvartály, ze kterých je zřejmé, že propad návštěvnosti turistického regionu Jeseníky na olomoucké straně hor je dvacet procent. Když to převedeme do finanční spotřeby, kterou jsme zjišťovali v roce 2018 na základě velice tvrdé analýzy dat mobilních operátorů a zbytkových dat, tak tento pokles bude znamenat pro Jeseníky ztrátu ve výši více než půl miliardy korun,“ uvedl Rak.

Kvůli otázce lyžování panuje momentálně na horách velká nejistota. Provozovatelé jsou připraveni podle Raka udělat cokoliv, aby zajistili nadstandardní bezpečnostní opatření. „Zatím ale nemají to světlo na konci tunelu,“ řekl.

Vedoucí areálu na Červenohorském sedle Martin Dubský uvedl, že se spuštěním vleků do konce roku už příliš nepočítá. Vánoční svátky přitom přinášejí středisku až dvacet procent z celkové tržby.

„My se připravujeme tak, jako by se sezona měla rozběhnout, například zasněžujeme. Nevzdáváme se, ale já už jsem se smířil s tím, že nebudeme o Vánocích lyžovat. Budeme muset najít nějaké prostředky na to, jak zaplatíme jak lidi, kteří se na přípravě podílejí, tak elektřinu a další věci,“ řekl s tím, že zatím ani nevědí, zda dostanou nějaké kompenzace.

Do Jeseníků přijeli i ti, kteří běžně jezdí hlavně do zahraničí

Rak řekl, že pandemie změnila i strukturu návštěvníků, podle něj letos nepřijeli hlavně zahraniční hosté. Naopak do hor zamířila i movitější tuzemská klientela, vyplývá z informací od poskytovatelů služeb. „Lidé, kteří dříve jezdili více do zahraničí nebo do jiných lokalit, navštívili tentokrát Jeseníky a pobývali v nich déle,“ doplnil.

V roce 2018, kdy sdružení provedlo v Jeseníkách rozsáhlý průzkum, navštívilo oblast 3,7 milionu návštěvníků. Šlo o 77 procent domácích turistů a 23 procent zahraničních. Dohromady vytvořili podle průzkumu sdružení spotřebu deseti miliard korun a do veřejných rozpočtů přinesli necelé čtyři miliardy. Turistická destinace Jeseníky zažívala od roku 2017 do pandemie koronaviru každoroční nárůst návštěvnosti o deset procent.